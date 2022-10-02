Son dakika haberi... Yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haber: -Olay yerindeki itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden detaylar Mahallelinin bekleyişi Kocaeli'de yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda çıkan yangın söndürüldü Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu binanın... -Olay yerindeki itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden detaylar Mahallelinin bekleyişi Kocaeli'de yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda çıkan yangın söndürüldü Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu. Yeşilyurt Mahallesi Çayırlar Sokak'ta iki katlı binaya yıldırım isabet etmesi sonucu çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında binada bulunan kişiler tahliye edildi, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bir saatlik müdahalesi sonrası söndürülen yangın, hasara neden oldu. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Aktaş Kocaeli İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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