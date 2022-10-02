Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Son dakika haber: -Olay yerindeki itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden detaylar Mahallelinin bekleyişi Kocaeli'de yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda çıkan yangın söndürüldü Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu binanın...

-Olay yerindeki itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden detaylar

Mahallelinin bekleyişi

Kocaeli'de yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda çıkan yangın söndürüldü

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeşilyurt Mahallesi Çayırlar Sokak'ta iki katlı binaya yıldırım isabet etmesi sonucu çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında binada bulunan kişiler tahliye edildi, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin bir saatlik müdahalesi sonrası söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Kocaeli İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title