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Son dakika haberleri: Kocaeli'de yangın çıkan taksi kullanılamaz hale geldi

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Son dakika haberleri: Kocaeli'de yangın çıkan taksi kullanılamaz hale geldi

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan takside hasar oluştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan takside hasar oluştu.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden 34 TJM 59 plakalı taksinin sürücüsü U.C, aracından duman çıkması üzerine Topçular Viyadüğü'nde emniyet şeridinde durdu. Sürücü, otomobilin kaputunu açtığı sırada alevler bir anda arabayı sardı.

İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Güncel

İstanbul Kocaeli Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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