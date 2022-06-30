Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

AA - Güncel
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Kocaeli'nin İzmit ve Derince ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ve Derince ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma sonucu 28 Haziran'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 6,30 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanım aparatı ve 21 fişek ele geçirildi.

Zanlılardan 4'ü haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler F.B, G.G. ve R.A.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Güncel

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