Son dakika haberleri | Kocaeli'de sokakta oynarken otomobilin çarptığı çocuk öldü Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta oynadığı sırada otomobil çarpan çocuk hayatını kaybetti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta oynadığı sırada otomobil çarpan çocuk hayatını kaybetti. Yenidoğan Mahallesi Nurettin Paşa Sokak'ta bulunan evlerinin önünde oynayan 3 yaşındaki Ertuğrul Akbulut'a, İ.İ'nin kullandığı 77 AL 459 plakalı otomobil çarptı Kazada yaralanan Akbulut, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akbulut, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Çocuğun cenazesinin, yarın Serdar Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Arızlı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel Yenidoğan Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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