Son dakika haberleri: Kocaeli'de seyir halindeki panelvanda çıkan yangın söndürüldü
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda H.K, kullandığı 34 ZJ 9157 plakalı panelvanın motor bölümünden duman çıktığını fark ederek aracını durdurdu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın dolayısıyla araçta maddi hasar meydana geldi.
AA / Esmer Geçal - Güncel