Son dakika haberleri... Kocaeli'de seyir halindeki işçi servisinde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fabrikadaki mesaileri biten işçileri aldıktan yaklaşık 2 kilometre sonra minibüsün motor kısmından duman çıktığını gören sürücü M.A, 41 P 2422 plakalı aracını emniyet şeridine park etti. İşçileri tahliye eden sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın dolayısıyla araçta hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal İtfaiye Kocaeli Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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