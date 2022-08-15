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Son dakika haberleri! Kocaeli'de sahte dişçi operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem

Son dakika haberleri! Kocaeli'de sahte dişçi operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartman dairesinde açtığı ruhsatsız muayenehanede dişçilik hizmeti verdiği belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartman dairesinde açtığı ruhsatsız muayenehanede dişçilik hizmeti verdiği belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız diş muayenehanesi işletildiği bilgisi üzerine Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Apartman dairesini muayenehaneye dönüştürerek sözde diş tedavi hizmeti verdiği belirlenen Suriye uyruklu N.E.A, jandarma ekiplerince yakalandı.

Dairede çok sayıda tıbbi malzeme ve ilaç ele geçirilirken şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

Jandarma Kocaeli Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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