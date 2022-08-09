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Son dakika haberleri... Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Son dakika haberleri... Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Balçık Mahallesi 3265 Sokak'ta plastik çatal, bıçak ve kaşık üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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