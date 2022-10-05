Son dakika haberleri | Kocaeli'de mutfakta çıkan yangın hasara neden oldu
Güncel Haberler
Son dakika habere göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir dairenin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir dairenin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ulus Mahallesi 2136 Sokak'ta A.S'ye ait dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle mutfakta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel