Son dakika haberleri | Kocaeli'de mutfakta çıkan yangın hasara neden oldu Güncel Haberler Son dakika habere göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir dairenin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir dairenin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ulus Mahallesi 2136 Sokak'ta A.S'ye ait dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle mutfakta hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal İtfaiye Kocaeli Gebze Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Kocaeli'de mutfakta çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.