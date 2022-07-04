Son dakika haberleri! Kocaeli'de metal işleme atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
AA - Esmer Geçal - Güncel
Son dakika habere göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metal işleme atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metal işleme atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Sultanorhan Mahallesi 1180 Sokak'ta metal işleme atölyesinin ikinci katındaki mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
AA / Esmer Geçal - Güncel