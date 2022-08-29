Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Kocaeli'de geri dönüşüm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Kocaeli'de geri dönüşüm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir metal geri dönüşüm fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir metal geri dönüşüm fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bir metal geri dönüşüm fabrikasında çalışan yabancı uyruklu C.T. (27) henüz belirlenemeyen nedenle makineye sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, C.T'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title