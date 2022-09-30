Son dakika haberleri... Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberi: Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, emekli 1 astsubay, meslekten ihraç edilen 1 astsubay ile 2 mahrem imamı yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Kadir Yıldız Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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