Son dakika haberleri... Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Güncel Haberler
Son dakika haberi: Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, emekli 1 astsubay, meslekten ihraç edilen 1 astsubay ile 2 mahrem imamı yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel