Son dakika haberleri! Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Mustafapaşa Mahallesi 721. Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler, yaptıkları kontrollerde evdeki Büşra K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kızın cenazesi, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı. Lise öğrencisi Büşra K'nin, bir süredir annesi ve kardeşleriyle dedesine ait yangın çıkan evde yaşadığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Kocaeli İtfaiye Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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