Son dakika haberleri | Kocaeli'de demir kapıya sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı
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Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bahçedeki demir kapıya sıkışan kirpi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bahçedeki demir kapıya sıkışan kirpi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Esentepe Mahallesi Burak Sokak'ta bir apartmanın bahçesindeki demir kapıya kirpi sıkıştığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, makine yardımıyla demir çubukları genişleterek kirpiyi kurtardı.
Durumu iyi olduğu belirlenen kirpi, ekiplerce doğaya salındı.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel