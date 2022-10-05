Son dakika haberleri | Kocaeli'de demir kapıya sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bahçedeki demir kapıya sıkışan kirpi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bahçedeki demir kapıya sıkışan kirpi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Esentepe Mahallesi Burak Sokak'ta bir apartmanın bahçesindeki demir kapıya kirpi sıkıştığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, makine yardımıyla demir çubukları genişleterek kirpiyi kurtardı. Durumu iyi olduğu belirlenen kirpi, ekiplerce doğaya salındı. Güncel Kaynak: AA / Kadir Yıldız Esentepe İtfaiye Kocaeli Körfez Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Kocaeli'de demir kapıya sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.