Son dakika haber | Kocaeli'de çıkan kavga güvenlik kamerasında Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Hüsnü Efe Caddesi'nde 29 Eylül'de bir kişi ile otomobildeki 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu tarafların birbirine tekme ve yumruk attığı kavgaya çevredekiler de katıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, bir kişiyle araçtaki 3 kişinin kavgasına çevredekilerin de dahil olduğu görülüyor. Güncel Kaynak: AA / Kadir Yıldız Kocaeli Eylül kavga Güncel Haberler Son Dakika

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