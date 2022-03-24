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Son dakika haberleri: Kocaeli'de bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Son dakika haberleri: Kocaeli'de bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldüren şüpheli cezaevine gönderildi.

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldüren şüpheli cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızderbent Mahallesi'nde dün aralarında husumet olduğu öğrenilen Hasan Aksüt'ü (60) kahvehanede çıkan kavgada tabancayla öldürdükten sonra Yalova'nın Altınova ilçesine kaçan Osman A'nın (74) yolcu minibüsüyle tekrar Karamürsel'e geldiği bilgisine ulaştı.

Dereköy Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında söz konusu minibüsü durduran ekipler, Osman A'yı gözaltına aldı.

Üzerinden yaklaşık 11 bin lira çıktığı, olayda kullandığı tabancayı Yalova'da Çiftlikköy ilçesi Topçular İskelesinde denize attığı öğrenilen Osman A, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberleri: Kocaeli'de bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Kocaeli'de bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Karamürsel, Hisarcık, Kocaeli, Yalova, Güncel, Haberler

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