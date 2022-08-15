Son dakika haberi: Bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin iki kişi tutuklandı Son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Serdar Mahallesi Duman Sokak'ta oturan İ.A'nın kesici aletle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö.K. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi. Dün akşam saatlerinde İ.A (60), evinde iki kişiyle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden bıçakla ağır yaralanan İ.A, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. AA / Güncel Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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