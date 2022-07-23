Son dakika haberleri! Kocaeli'de babasıyla kavga eden genç sinir krizi geçirerek bıçakla kendisini yaraladı - Haberler

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Son dakika haberleri! Kocaeli'de babasıyla kavga eden genç sinir krizi geçirerek bıçakla kendisini yaraladı

AA - Sefa Tetik - Güncel
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Son dakika haberleri! Kocaeli'de babasıyla kavga eden genç sinir krizi geçirerek bıçakla kendisini yaraladı

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasıyla tartışan Mert A. sinir krizi geçirerek bıçakla kendisini yaraladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasıyla tartışan Mert A. sinir krizi geçirerek bıçakla kendisini yaraladı.

Zabıtan Mahallesinde yaşayan Mert A. babası Gökhan A. ile evlerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler baba ve oğlu ayırdıkları sırada Mert A. sinir krizi geçirerek belinden çıkarttığı bıçakla kendisini yaraladı.

Daha sonra evin balkonuna çıkan Mert A'yı polis ve itfaiye ekipleri ikna ederek balkondan indirdi.

Baba Gökhan A. ise gözaltına alındı.

AA / Sefa Tetik - Güncel

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