Son dakika haberleri | Kocaeli'de 3 katlı evin çatısı yangında hasar gördü
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Son dakika habere göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Yavuz Selim Mahallesi 408 Sokak'ta O.K'ye ait 3 katlı evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, çatıda hasar oluştu.
Fenalaşan tansiyon hastası E.K. ve gelini M.K'ye ambulansta müdahale edildi.
AA / Esmer Geçal - Güncel