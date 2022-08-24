Son dakika haberleri | Kızı ile torununu öldüren sanıktan şikayetinden vazgeçti

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı eşi Hörmet Doğan (20) ile üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı (1,5) boğazından bıçaklayarak öldüren Kaya Doğan'ın tutuklu yargılandığı davada öldürülen kadının annesi Sultan Yosunlukaya, 2'nci duruşmada şikayetini geri çekti.

Olay, geçen yıl 11 Aralık günü saat 15.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Hörmet Doğan, küçük kızı Yasemin Nur Soyak'ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı. Bu sırada Doğan'ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi. Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya Doğan, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

"Eşimin eski eşi ile konuşmalarını gördüm. Neden görüştüğünü sordum. 'Çocuğu götüreceğim' dedi. Tartıştık. 'İzin vermezsen, seninle boşanırım. Polisi ararım' dedi. Bana sürekli hakaret etti. Evden gitmek istedi. Ben de engel olmak için bıçağımı çıkardım. Kesinlikle amacım; ona ve kızına zarar vermek değildi. Bıçağı bir anlık sinirle rastgele salladım. Amacım; asla kızına zarar vermek değildi. Çocuk kucağında olunca bıçak ona da değdi. Olay bir anlık sinirle kendimi kaybetmem sonucu oldu. Eşimi yaraladıktan sonra kendimi de yaraladım. Eşimi ve üvey evladımı seviyordum. Her şey bir anda, eşimin bana hakaret etmesi sonucu oldu. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kanlar içinde yerde yatıyordum."