Son dakika haberleri! Kız kardeşlerinin evine tüfeklerle ateş açıp, ayağından vurdular

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, gece kız kardeşleri R.A.'nın evinin önüne gelen A.T. ve A.T., pompalı tüfeklerle ateş açtı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, gece kız kardeşleri R.A.'nın evinin önüne gelen A.T. ve A.T., pompalı tüfeklerle ateş açtı. Eve ile önündeki araçlara saçmalar isabet ederken, R.A. da ayağından yaralandı.

Olay, gece Gözalan Mahallesi Leylek Küme Evleri'nde meydana geldi. A.T. ve A.T., iddiaya göre, içinde çocukların da bulunduğu 3 araçla kız kardeşleri R.A.'nın evinin önüne gelerek, pompalı tüfeklerle ateş açtı. Eve ve önündeki araçlara saçmalara isabet ederken, R.A. ise ayağından vurularak yaralandı. Şüpheliler, geldikleri araçlarla kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. R.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.