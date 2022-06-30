Son dakika haberleri! Kıyıköy Belediyesindeki "rüşvet" iddiasına ilişkin davada tahliye edilen sanık yeniden tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kıyıköy Belediyesindeki "rüşvet" iddiasına ilişkin davada tahliye edilen sanık yeniden tutuklandı

AA - Ufuk Ertop - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Kıyıköy Belediyesindeki 'rüşvet' iddiasına ilişkin davada tahliye edilen sanık yeniden tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde yargılandığı mahkemece, Kıyıköy Belediyesindeki "rüşvet" iddiasına ilişkin davada tahliye edilen esnaf Tolga Ö, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Kırklareli'nde yargılandığı mahkemece, Kıyıköy Belediyesindeki "rüşvet" iddiasına ilişkin davada tahliye edilen esnaf Tolga Ö, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının, 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına itirazının ardından tutuklanması için yakalama kararı çıkarılan Tolga Ö. gözaltına alındı.

Kırklareli Adliyesi'ne sevk edilen sanık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, 2. Ağır Ceza Mahkemesinin Sevinç, Cem T. ve esnaf Tolga Ö. hakkındaki tahliye kararına itiraz etmiş, 1. Ağır Ceza Mahkemesi itiraz üzerine sanıklar hakkında tutuklanmaları için yakalama kararı çıkarmıştı.

Karar üzerine iki gün önce yakalanan Sevinç ve Cem T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Mahkeme tahliye kararı vermişti

Sevinç, Cem T. ve Tolga Ö'nün Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "rüşvet" suçlamasıyla 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına 24 Haziran'da başlanmıştı.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki delillerin büyük oranda toplanmış olmasını ve tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alarak adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve kolluk kuvvetlerinde imza atmak şartıyla 3 sanığı tahliye etmişti.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Cumhuriyet Kırklareli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title