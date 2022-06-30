Son dakika haberleri | Kırşehir'de yaralı halde bulunan flamingo tedavi edildi
AA - Serkan Güner - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Kırşehir'de yaralı halde bulunan flamingo tedavi edilerek doğaya bırakıldı.
Kırşehir'de yaralı halde bulunan flamingo tedavi edilerek doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Mili Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Özbağ beldesinde vatandaşlar tarafından doğada yaralı halde bulunan flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Bitkin ve güçsüz haldeki flamingo, ekiplerce Kırşehir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Tedavisi tamamlanan flamingo, doğal yaşam alanına salındı.
AA / Serkan Güner - Güncel