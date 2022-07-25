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Son dakika haberleri... Kırşehir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Son dakika haberleri... Kırşehir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi: Kırşehir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırşehir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul- Kayseri seferini yapan B.Y. idaresindeki 38 AGH 252 plakalı yolcu otobüsünün motor aksamında, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun Kaman ilçesine bağlı Hamit köyü yakınlarında yangın çıktı.

Şoförün yangını fark ederek otobüsü durdurmasının ardından yolcular araçtan tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kırşehir ve Kaman belediyelerine ait itfaiye ekipleri, yolcu otobüsündeki yangını söndürdü.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Kırşehir Kayseri İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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