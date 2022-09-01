Son dakika haberleri... Kırşehir'de gurbetçi hayırsever çift hastaneye cihaz bağışladı Güncel Haberler Son dakika haber... Kırşehir'e tatile gelen gurbetçi çift, hastaneye ekokardiyografi (EKO) cihazı bağışında bulundu. Kırşehir'e tatile gelen gurbetçi çift, hastaneye ekokardiyografi (EKO) cihazı bağışında bulundu. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gurbetçi çift Nazım ve Adalet Açar'ın, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışladığı EKO cihazı hastalara hizmet vermeye başladı. Hastane başhekimi Prof. Dr. Ali Güneş, hayırseverlere bağışlarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Nazik davranışlarından dolayı Açar çiftine teşekkür eden Güneş, cihazın ses dalgaları aracılığıyla kalbin iç yapısıyla fonksiyonlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi işleminde kullanıldığını belirtti. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Yıldız Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Güncel Haberler Son Dakika

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