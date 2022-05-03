Son dakika haberleri! Kırşehir'de devrilen otomobildeki çocuk hayatını kaybetti
AA - Serkan Güner - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Kırşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kırşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Akçakent ilçesi yönüne seyreden Kaan Keskin (19) idaresindeki 35 PGZ 034 plakalı otomobil, Mahsenli köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Araçtaki Şevval Dinler (13) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ile Şeref Dinler (16), Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Serkan Güner - Güncel