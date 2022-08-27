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Son dakika haberleri... Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailelerini ziyaret etti

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Son dakika haberleri... Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailelerini ziyaret etti

Son dakika haberleri: Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Ekici, şehit Yasin Dere ile Hamdi Kiracı'nın ailelerini ziyaret edip, isteklerini dinledi.

Vatan topraklarının şehit ve gazilerin üstün mücadelelileri ile kazanıldığını belirten Ekici, bu nedenle şehit ve gazileri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Ekici, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini ifade etti.

Ziyarette Lüleburgaz Kaymakam Vekili Şenol Levent Elmacıoğlu da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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