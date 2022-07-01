Son dakika haberleri... Kırklareli'nde vatandaşlara orman yangını uyarısı Son dakika haber: Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, vatandaşların orman yangınlarına karşı tedbirli olmalarını istedi. Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, vatandaşların orman yangınlarına karşı tedbirli olmalarını istedi. Terzi, yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklığının da artmasıyla yangın riskinin yükseldiğini belirtti. Orman yangınları açısından son derece hassas bir dönem yaşandığını aktaran Terzi, vatandaşların ormanlarda ateş yakmamasını, ateşsiz pikniği tercih etmelerini istedi. Vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya davet eden Terzi, şunları kaydetti: "Orman kahramanlarımız 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin görevi başında. Vatandaşlarımızdan isteğimiz ormanda ateş yakmamaları, sigara izmariti atmamaları, çöplerini bırakmamalarıdır. Orman yangınına kimse sebep olmasın. Vatandaşlarımızdan ormanlık alanda görülen yangınları ihbar hatlarına bildirmelerini istiyoruz." AA / Ufuk Ertop - Güncel Kırklareli Güncel Haberler Son Dakika

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