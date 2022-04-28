Son dakika haberleri... Kırklareli'nde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Sakızköy Caddesi'nde Hasan S, Emrah S. ve B.Ö arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö, silahla Hasan S. ve Emrah S.'ye ateş etti.
Yaralanan iki kişi haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
B.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Çınar Türkmen - Güncel