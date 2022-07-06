Son dakika haberleri! Kırklareli'nde otobüs kazasında ölen 5 yaşındaki Berat'ın cenazesi toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde otobüs kazasında ölen 5 yaşındaki Berat'ın cenazesi toprağa verildi

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Kırklareli'nde otobüs kazasında ölen 5 yaşındaki Berat'ın cenazesi toprağa verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Berat Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Berat Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Çiftçi'nin cenazesi, Yıldırım Akmescit Camisi'ne getirildi.

Burada Çiftçi ailesi taziyeleri kabul etti.

Küçük çocuğun naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yıldırım Mezarlığı'na defnedildi.

Kırklareli'nde dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

Kazada yaşamını yitiren Sebahattin İğdi, dün defnedilmişti. Edirne'de görev yaptığı askeri birlikten bayram izni nedeniyle babaevine giden Yozgatlı Uzman Çavuş Ceyhun Erol'un cenazesi memleketi Sorgun'da, Özcan Bayraktaroğlu'nun cenazesi ise ikindi vakti Edirne'de toprağa verilecek.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Lüleburgaz Kırklareli Edirne Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title