Son dakika haberleri... Kırklareli'nde narkotik alan denetimi uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde narkotik alan denetimi uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde narkotik alan denetimi uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kuştepe mevkisinde 7 noktada 74 personelin katılımı ile şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptı. Denetimde 258 kişinin sorgulaması yapıldı. Uygulamada uyuşturucu madde ile yakalanan 8 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Çınar Türkmen Kırklareli Lüleburgaz Hisarcık Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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