Son dakika haberleri! Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı (5) - Haberler

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Son dakika haberleri! Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı (5)

Demirören Haber Ajansı - Olgay Güler - Güncel
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Son dakika haberleri! Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı (5)

Edinilen son dakika gelişmesine göre KAZADA HAYATINI KAYBEDEN İĞDİ TOPRAĞA VERİLDİKazada hayatını kaybedenler arasında bulunan Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde işçi olarak çalışan Sebahattin İğdi için Edirne merkeze bağlı Avarız köyünde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN İĞDİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybedenler arasında bulunan Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde işçi olarak çalışan Sebahattin İğdi için Edirne merkeze bağlı Avarız köyünde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ve müdürlük çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BABASI ÜZÜNTÜDEN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Cenaze töreninden sonra Sebahattin İğdi'nin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. İğdi'nin babası Selami İğdi ise Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın kendisine taziye için geldiği sırada baygınlık geçirdi. Baba İğdi'ye sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Olgay GÜLER / EDİRNE, -


Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Güncel

Devlet Hastanesi Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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