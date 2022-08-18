Son dakika haberleri! Kırım'daki üç patlamanın arkasında Ukrayna'nın olduğu iddia edildi

Son dakika haberi... Ukrayna'nın, geçen hafta Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın batı kıyısındaki bir Rus hava üssünde gerçekleşen patlama da dahil olmak üzere, Rus askeri tesislerini sarsan üç patlamanın arkasında olduğu öne sürüldü.

Ukrayna'nın, geçen hafta Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın batı kıyısındaki bir Rus hava üssünde gerçekleşen patlama da dahil olmak üzere, Rus askeri tesislerini sarsan üç patlamanın arkasında olduğu öne sürüldü.

CNN'nin, bir Ukraynalı yetkili tarafından paylaşılan bir hükümet raporuna dayandırdığı habere göre, Kırım'ın çeşitli noktalarında geçtiğimiz hafta meydana gelen patlamaların arkasında Ukrayna'nın olduğu iddia edildi.

CNN'nin ulaştığı söz konusu raporda Saki Askeri Havaalanı saldırısının, Rus askeri altyapısı için "ağır ancak bir defalık bir kayıp" olarak tanımlandığı ve müteakip saldırıların ise " Ukrayna'nın Kırım'ı hedef almadaki sistematik askeri kabiliyetinin kanıtı" olarak görüldüğü ileri sürüldü.

Saki Askeri Havaalanı'nda 9 Ağustos'ta meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, en az 7 askeri uçak da imha olmuştu.

Rusya bunun bir kaza sonucu olduğunu iddia ederken, Ukraynalı yetkililer şu ana kadar patlamadan sorumlu olduklarını doğrulamayı reddetti. Patlamalara neyin sebep olduğu belirsizliğini koruyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, olayın ardından yaptığı açıklamada, savaşın "Kırım ile başladığını ve Kırım'ın kurtuluşu ile bitmesi gerektiğini" söylemişti.

Öte yandan, yasa dışı ilhak edilen Kırım'da 16 Ağustos'ta bu kez Mayskoy'deki bir mühimmat deposunda ve Gvardeyskoye'deki bir havaalanında bir dizi patlama daha bildirilmişti.

Bölgede yaşanan diğer olaylar

Sosyal medya görüntülerine göre 16 Ağustos'ta ayrıca, söz konusu mühimmat deposundan 19 kilometre uzaktaki bir elektrik trafo merkezinden yükselen bir yangın ve duman bulutu görüldü. Trafo merkezindeki yangının ve dumanın nedeni de belirsizliğini koruyor.

Her iki olay da "Rusya'nın güney Ukrayna'daki operasyonlarına tedarik sağlamada önemli bir rol oynayan kara yolu ve demir yolu kavşağı" olarak tanımlanan Canköy bölgesi çevresinde meydana geldi.

Öte yandan Ukraynalı yetkililer, Rusların ilhak edilen Kırım'dan askeri teçhizat ve silah taşımak için kullandıkları, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Melitopol kenti yakınlarındaki demiryolu köprüsünün hafta sonu havaya uçurulduğunu bildirdi.

Analistler, Rusya'nın Kırım'daki askeri kabiliyetini azaltmak için bir mücadelenin olduğunu öne sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de 16 Ağustos'ta Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği bölgelerde yaşayan Ukraynalıları, Rus kuvvetlerinin askeri tesislerinden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.