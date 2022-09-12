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Son dakika haberleri | Kırıkkale Üniversitesinde bir idari personel, kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu

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Edinilen son dakika haberine göre Kırıkkale Üniversitesinde (KKÜ) bir idari personel, Yenişehir Yerleşkesi'ndeki ağaçlık alanda ölü bulundu.

Kırıkkale Üniversitesinde (KKÜ) bir idari personel, Yenişehir Yerleşkesi'ndeki ağaçlık alanda ölü bulundu.

Öğle saatlerinde yerleşkenin içerisindeki dağlık alana gezmek için gittiği iddia edilen Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığında çalışan Y.C. (56), aradan geçen zamana rağmen dönmeyince mesai arkadaşları kendisini aramaya gitti.

Bölgede Y.C'nin hareketsiz halde yattığını fark eden arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Y.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Y.C'nin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Y.C'nin zaman zaman gezmek için dağlık alana çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Yenişehir Kırıkkale Güncel Haberler Son Dakika

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