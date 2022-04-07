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Son dakika haberleri | Kırıkkale'de yangın çıkan ev zarar gördü

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Son dakika haberleri | Kırıkkale'de yangın çıkan ev zarar gördü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de bir binada çıkan yangını ev sahibi söndürdü.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir binada çıkan yangını ev sahibi söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi 373. Sokak'ta 5 katlı apartmanın ikinci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı.

Mutfaktan gelen dumanı fark eden yabancı uyruklu Muhammed Valıd Shırzay, 3 çocuğu ve eşini evden çıkardı.

Shırzay, ocak ve aspiratör kısmında çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.

İhbar üzerine eve gelen polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Yangın, Güncel, Haberler

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