Son dakika haberleri... Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, E.Ö'nün uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin ev ve aracında yapılan aramalarda, 28 gram metamfetamin, uyuşturucu içme aparatları ve anahtar görünümlü hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçlamasıyla hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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