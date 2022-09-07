Üye Girişi
Haberi Paylaş

KIRIKKALE - Sokakta parasını düşüren kişiye vatandaşların yardımı kamerada

Güncel Haberler

Kırıkkale'de bir kişinin elindeki paraların düşerek çevreye dağılması ve vatandaşların yardım ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de bir kişinin elindeki paraların düşerek çevreye dağılması ve vatandaşların yardım ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Zafer Caddesi'nde yürüyen bir kişinin elindeki paralar yere düşerek dağıldı. Paralar rüzgarın da etkisiyle caddede uçuşmaya başladı.

Caddedeki vatandaşlar, 8 bin lira olduğu belirtilen paraları tek tek toplayarak sahibine teslim etti.

Paraları toplamaya çalışan vatandaşların çabası bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title