KIRIKKALE - Sokakta parasını düşüren kişiye vatandaşların yardımı kamerada Güncel Haberler Kırıkkale'de bir kişinin elindeki paraların düşerek çevreye dağılması ve vatandaşların yardım ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kırıkkale'de bir kişinin elindeki paraların düşerek çevreye dağılması ve vatandaşların yardım ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Zafer Caddesi'nde yürüyen bir kişinin elindeki paralar yere düşerek dağıldı. Paralar rüzgarın da etkisiyle caddede uçuşmaya başladı. Caddedeki vatandaşlar, 8 bin lira olduğu belirtilen paraları tek tek toplayarak sahibine teslim etti. Paraları toplamaya çalışan vatandaşların çabası bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Kırıkkale Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› KIRIKKALE - Sokakta parasını düşüren kişiye vatandaşların yardımı kamerada - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.