Son dakika haberleri! Kırıkkale'de polis ekiplerinden kan bağışı kampanyasına katıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. Yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Türk Kızılayın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Polis ekipleri, Türk Kızılay tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan kan alma aracında kan bağışında bulundu.

Komiser yardımcısı Oğuzhan Macit, gazetecilere, Kovid-19 salgını dolayısıyla kan stoklarında bir azalma olduğuna dikkati çekti.

Emniyet mensupları olarak bu kapsamda kan bağışında bulunduklarını aktaran Macit, Polis Haftası'nın kan vermelerine ayrıca vesile olduğunu dile getirdi.

Polis memuru Ömer Arslan da kan ihtiyacı olduğu için hem bu hayra vesile olmak hem de Türk polisi olarak bu anlamlı kampanya katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

Kan bağışı kampanyasına vatandaşlar da destek verdi.