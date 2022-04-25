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Son dakika haberleri: Kırıkkale'de konteynerde çıkan yangın söndürüldü

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Son dakika haberleri: Kırıkkale'de konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erenler Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde oksijen kaynağıyla kesim yapıldığı sırada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yahşihan Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Konteynerde hasar oluşurken, içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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