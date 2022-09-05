Son dakika haberleri... Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş açan 22 kişi hakkında işlem başlatıldı

Son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen düğün ve eğlence törenleri denetimlerinde silahla havaya ateş açan 22 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen düğün ve eğlence törenleri denetimlerinde silahla havaya ateş açan 22 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, temmuz ve ağustos aylarında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen düğün ve kına törenlerinde "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçları kapsamında denetim yapıldı.

Ekiplerin müdahale ettiği 31 olayda havaya ateş ettiği belirlenen 22 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde 17 tabanca, 3 av tüfeği ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.