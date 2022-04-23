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Son dakika haberleri: Kilit Operasyonu'nda çatışma: 1 şehit (2)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Son dakika haberleri: Kilit Operasyonu'nda çatışma: 1 şehit (2)

Son dakika haberler... BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek için taziye mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan  Piyade Teğmen Bekir Can Kerek için taziye mesajı yayımladı. Akar, Twitter'dan yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 22 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek için yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kaydetti.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Hulusi Akar, Piyade, Milli, Şehit, Güncel, Haberler

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