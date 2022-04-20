Son dakika haberleri! Kilit Operasyon bölgesinde roketatarlı saldırı: 1 şehit (2) - Haberler

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Son dakika haberleri! Kilit Operasyon bölgesinde roketatarlı saldırı: 1 şehit (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Kilit Operasyon bölgesinde roketatarlı saldırı: 1 şehit (2)

Gelen son dakika haberlerine göre BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için basşsağlı mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için basşsağlı mesajı yayımladı. Bakan Akar, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı, sabır dileğinde bulundu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hulusi Akar, Piyade, Milli, Şehit, Güncel, Haberler

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