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Motosikletin çarptığı yaya öldü

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Kilis'te motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Yabancı uyruklu İbrahim Aişe (22) yönetimindeki 79 MA 3570 plakalı motosiklet, Ekrem Çetin Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Muhammed Kebi'ye (62) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle sürüklenen Kebi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı sürücü ise Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kebi'nin cenazesinin kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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