SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI - Haberler

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SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KİLİS'in Musabeyli ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hacılar köyünde ait su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan Hüseyin Aydoğdu, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye gelen ekipler, köpeği yaptığı çalışmayla kuyudan çıkarıp, tedavi edilmek üzere veterinere götürdü.

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