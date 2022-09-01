Son dakika haberi | Elektrik akımını kapılan kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika habere göre Kilis'te elektrik akımına kapılan kişi hastanede hayatını kaybetti. Kilis'te elektrik akımına kapılan kişi hastanede hayatını kaybetti. Olay, Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Vuran'ın (36) yerde hareketsiz yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Vuran'ın, elektrik akımına kapıldığı belirlendi. Vuran, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kilis 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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