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Son dakika haberleri! Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

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Son dakika haberleri! Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Kilis'te dağlık alanda yabancı uyruklu anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te dağlık alanda yabancı uyruklu anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında dün iki cesedin bulunmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı soruşturma sürüyor.

Otopsi çalışmalarında vücutlarının çeşitli yerlerinde bıçak izleri tespit edilen cesetlerin Gaziantep'te ikamet eden Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ve kızı Riham Ali El Muhammed'e (13) ait olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri, cinayet iddiasıyla akrabalık ilişkisi bulunan Suriye uyruklu Ş.H.S'yi (30) Gaziantep'te yaptığı operasyonla yakaladı. Kilis'e getirilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Cesetler Kilis Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Jandarma Kilis Güncel Haberler Son Dakika

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