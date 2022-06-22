Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu, Yangın Bölgesine Gidiyor Son dakika haberler... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Marmaris'te başlayan orman yangınları nedeniyle, Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ni erteleyerek, yangın bölgesine gitme kararı aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Marmaris'te başlayan orman yangınları nedeniyle, Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ni erteleyerek, yangın bölgesine gitme kararı aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan yangın nedeniyle bölgeye gitme kararı aldı. Kılıçdaroğlu, saat 17.00'de, Bördübet Mevkiinde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde olacak. Kılıçdaroğlu'nun, ertelediği program olan Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne ise saat 19.00'da başlayacak. Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 ANKA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler Son Dakika

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