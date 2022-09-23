Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu: Şehit Olan Askerimiz Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'a Allah'tan Rahmet Diliyorum Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için taziye mesajı yayınladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için taziye mesajı yayınladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle: "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" Kaynak: ANKA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Piyade Güncel Haberler Son Dakika

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