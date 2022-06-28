Son dakika haberleri | Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Muharrem Soylu'nun cenazesi Karaman'da toprağa verildi Son dakika haberleri... Vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Muharrem Soylu'nun cenazesi Karaman'da defnedildi. Vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Muharrem Soylu'nun cenazesi Karaman'da defnedildi. Gazi Soylu'nun cenazesi, öğle namazı sonrası Göcer Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, cenaze töreninin ardından Soylu'nun ailesine taziyede bulunarak, başsağlığı dileklerini iletti. Cenaze törenine Vali Akkoyun'un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve vatandaşlar katıldı. AA / Mehmet Çetin - Güncel Kıbrıs Barış Harekatı Karaman Güncel Haberler Son Dakika

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