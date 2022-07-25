Son dakika haberleri | Kesk'in Ankara'daki "Adalet Nöbeti" Açıklamasına Polis İzin Vermedi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyelerinin, "OHAL uygulamalarına karşı 'Adalet Nöbeti" eylemi kapsamında Ankara Konur Sokak'taki İnsan Hakları Anıtı önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. Konfederasyon, "Adalet nöbetimiz yaşanan hukuksuzluğu, adaletsizliği, polis şiddetini temel hak ve özgürlüklerin yok edilişini bir kez daha gözler önüne serdi" açıklamasını yaptı.

KESK'in Ankara'da Konur Sokak'taki İnsan Hakları Anıtı önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti. Bazı sendika yöneticileri ve üyeleri polisin gözlerine sıktığı gazdan etkilendi.

KESK Ankara Şubeler Platformu; Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamalarının devam ettiği belirtilerek, "OHAL Sürüyor, Adaletsizlik Büyüyor" sloganı ile yaptığı "Adalet Nöbeti" kapsamında, Ankara Konur Sokak'taki İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapmak istedi. Polis, KESK üyelerinin açıklama yapmasına izin vermedi.

KESK üyelerinin önü, konfederasyon binasının girişinde kesildi. Polis, sendika üyelerinin İnsan Hakları Anıtı'na yürümelerini, biber gazı ve kalkanlarla engelledi. Müdahale anına ilişkin görüntüler KESK'in sosyal medya hesabında paylaşıldı. Paylaşımda, şu bilgiler verildi:

"Adalet nöbeti eylemimiz için yapmak istediğimiz basın açıklaması polis şiddetiyle engellendi. Konfederasyon binamızın olduğu apartmanın girişi tamamen kapatıldı. Adalet nöbetimiz yaşanan hukuksuzluğu, adaletsizliği, polis şiddetini temel hak ve özgürlüklerin yok edilişini bir kez daha gözler önüne serdi. Abluka derhal kaldırılmalı, basın açıklaması yapmamız engellenmemelidir."

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise sosyal medya hesabında; "KESK'in başlattığı Adalet Nöbeti ve basın açıklaması polis şiddetiyle engelleniyor. Hak, hukuk, adalet için mücadele eden kamu emekçilerine şiddet uygulanması; demokratik haklarının engellenmesi suçtur" açıklamasını yaptı.

ANKA / Güncel